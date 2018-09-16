القنصلية في Hong Kong تدعو المواطنين لعدم مغادرة مكان الإقامة هذه الليلة

المواطن - الرياض

أعلنت القنصلية السعودية لدى هونج كونج Hong Kong أن حدة إعصار مانجخوت MANGKHUT بدأت في التراجع.

وقالت القنصلية في بيان لها: تود القنصلية العامة أن تطمئن المواطنين المتواجدين في هونج كونج إلى أن قوة الإعصار بدأت تخف ومن المتوقع أن تعلن السلطات المحلية انخفاض درجة الخطورة عند منتصف هذه الليلة إلى درجة أقل بحسب متابعة القنصلية للوضع مع التوصية بعدم مغادرة مكان الإقامة لهذه الليلة.

وفي وقت لاحق أشارت القنصلية إلى أن شدة الإعصار قد انخفضت إلى الدرجة الثامنة مع استمرار الرياح والأمطار، معبرة عن أملها في الالتزام بعدم مغادرة مكان الإقامة لهذه الليلة.

وكان إعصار مانجخوت MANGKHUT القوي قد مر بمحاذاة هونج كونج يوم الأحد واتجه صوب الساحل الصيني مكتسبًا قوة لدى مروره فوق بحر الصين الجنوبي بعد أن أثار الفوضى في الفلبين وأسقط 29 قتيلاً على الأقل.

والمعروف أن إعصار مانجخوت MANGKHUT الذي تتجاوز سرعة رياحه حاليا 200 كيلومتر في الساعة هو أقوى إعصار مداري يصيب المنطقة هذا العام بما يعادل الفئة الخامسة الأقوى في أعاصير المحيط الأطلسي.

ويتجه الإعصار الآن غربا صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ بجنوب البلاد وصوب مكاو.

ورفعت هونج كونج من التحذير من الإعصار لأعلى مستوياته مع اقتلاع رياح عاتية للأشجار وتحطيمها للنوافذ في المباني السكنية والشركات التي تسببت هبات الرياح القوية أيضا في تأرجح بعضها.

ووصل ارتفاع الأمواج في بعض المناطق إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر مما غمر طرقا بالمياه التي دخلت أيضا إلى الأحياء السكنية ومركز للتسوق في شرق البلاد.

إلى ذلك أعلنت شركة الطيران الوطنية في هونج كونج (كاثي باسيفيك) أنه سيتم إلغاء جميع الرحلات الجوية ما بين الساعة الثانية والنصف صباحًا اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وحتى الساعة الرابعة من صباح غد الاثنين بالتوقيت ذاته، وذلك تحسبًا لوصول الإعصار الاستوائي “مانجخوت”.

وحث وزير الأمن في هونج كونج، جون لي كاتشيو حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية السكان على الاستعداد لمواجهة الأسوأ عند وصول الإعصار الذي تصاحبه رياح قوية وأمطار غزيرة، موضحا أنه تم تكثيف جهود الاستعداد لمواجهة الإعصار المتوقع أن يتسبب في حدوث أضرار.