القنصلية لدى نيويورك: لا سعوديين مصابون في انفجار أنابيب الغاز ببوسطن

المواطن - الرياض

أعلنت القنصلية السعودية لدى نيويورك عدم وجود أي مواطن سعودي ضمن المصابين في حادث انفجار أنابيب الغاز بمدينة بوسطن مساء الخميس الماضي.

وأوضحت القنصلية السعودية لدى نيويورك أن الحادث كان بسبب تسرب الغاز من الأنابيب.

وغادر نحو 8 آلاف شخص منازلهم في ضواحي بوسطن بعد سلسلة من انفجارات الغاز.

وأسفرت الانفجارات التي وقعت يوم الخميس عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 12 وتدمير عشرات المنازل وغيرها من المباني في آندوفر ونورث آندفور ولورانس.

وقال آندرو ميلور رئيس بلدية نورث آندفور على تويتر: إن على السكان الذين تركوا منازلهم أن يتوقعوا أن تستغرق عملية العودة بضعة أيام أو أكثر.

وعلى مدى ساعات كافح رجال الإطفاء لإخماد الحرائق واحدًا تلو الآخر، بينما هرعت أطقم المرافق لإغلاق الغاز والكهرباء في المنطقة لمنع اندلاع مزيد من الحرائق. وقال مسؤولون: إن هذه الأطقم نظمت حملة لفحص إجراءات السلامة في المنازل.