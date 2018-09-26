القوات البرية تعلن عن وظائف شاغرة لدى سلاح الصيانة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع (قيادة القوات البرية) عن توفر عدد من الوظائف على برنامج تشغيل وصيانة عربات ومعدات القوات البرية بسلاح الصيانة، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– معلم.

– مترجم (عدد وظيفتين).

وبينت القيادة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية (انتظام) في تخصصات (الترجمة، أو تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، أو الأدب الإنجليزي).

. أن تكون لديه القدرة والرغبة للعمل كمترجم.

. لا يمانع نهائيًّا من تنفيذ المهام داخل أو خارج المملكة.

. أن يكون قادرًا على الترجمة الشفهية بأقسامها (الفورية/ التتبعية/ التقابلية).

. يفضل من لديه خبرة سابقة وخصوصًا في المجال العسكري.

ودعت القيادة الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف وممن تنطبق عليهم الشروط، إرسال السيرة الذاتية مرفقة بوثيقة التخرج على البريد الإلكتروني ([email protected])، ولمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان.