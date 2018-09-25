القوات المسلحة توعي أهالي الطائف من تعاطي المخدرات

المواطن - واس

افتتح مساعد قائد منطقة الطائف اللواء الركن سلمان بن محسن الشهري اليوم, برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية المقام في معهد سلاح الصيانة في مدينة الطائف خلال الفترة 15 – 17/ 1440/1هـ بحضور قائد معهد سلاح الصيانة التابع للقوات البريه ومدير إدارة مكافحة المخدرات العميد الركن سطم بن فارس بن طوالة .

وقد بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, ثم ألقى مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة كلمة قدم فيها التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ, وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني, سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء.

وأوضح أن دول العالم اجمع تبذل الكثير من الجهد والمال لمحاربة انتشار المخدرات لما لها من الآثار الخطيرة على الفرد والمجتمع سوأ كانت اجتماعية أو صحية أو أمنية أو اقتصادية, مبينا أن توجهات القيادة الرشيدة في محاربة هذه الآفة بجميع الوسائل ومن هذا المنطلق قامت وزارة الدفاع ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة بإقامة البرامج الوقائية وتطوير أساليبها لتوعية وتثقيف منسوبيها بخطر هذه الآفة, وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

من جهته أكد اللواء الركن الشهري اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لإقامة هذا البرنامج التوعوي, لتثقيف منسوبي القوات المسلحة في كافة القطاعات العسكرية بالآثار السلبية لهذه الآفة الفتاكة بالمجتمع والتي تستهدف شباب الوطن ومقدراته الاقتصادية.

عقب ذلك افتتح مساعد قائد منطقة الطائف, المعرض المصاحب وتجول في إرجائه حيث اشتمل عدد من الكتيبات والمنشورات التثقيفية بأضرار المخدرات وعلى بعض الحيل لتهريب المخدرات وعلى أفلام وثائقية توعوية لبعض الذين تعافوا من هذه الآفة.

ويشارك في هذا البرنامج, الهيئة العامة للجمارك وإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الحرس الوطني ومستشفى الصحة النفسية بالطائف وجمعية (كفى).

يذكر أن البرنامج يشتمل العديد من المحاضرات التي تسلط الضوء على ماهية المخدرات وما أضرارها، ومفهوم الإرشاد الوقائي، ودور المعهد في الوقاية من الإدمان، والعلاقات الإنسانية في بيئة العمل والتدخين وعلاقته بتعاطي المخدرات بين المراهقين، والأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وإشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي، إلى جانب الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات وغيرها من الموضوعات المهتمة بهذا الجانب.