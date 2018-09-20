القيادة تعزي الرئيس النيجيري في ضحايا الفيضانات

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، إثر الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وما نتج عنها من وفيات.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومن نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، إثر الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وما نتج عنها من وفيات.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وما نتج عنها من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب”.