القيادة تهنئ رئيس باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال الملك: “يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس علوي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال ولي العهد: “يسعدني بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية باكستان الإسلامية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بدوام الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.