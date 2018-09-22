الكثيري .. مديرًا للمركز الإعلامي بنادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة الهلال، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، تعيين هشام بن محمد الكثيري، مديرًا لمركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في النادي، خلفًا لـ فيصل المطرفي.

وقدم مجلس إدارة نادي الهلال شكره وتقديره لـ فيصل المطرفي، على الفترة التي قضاها في إدارة المركز الإعلامي بالزعيم، مُثمنًا جهوده الكبيرة التي بذلها طوال فترة عمله في هذا المنصب.

وأشادت إدارة نادي الهلال بـ الكثيري، مؤكدة أنه من الكفاءات الإعلامية المتميزة، حيث عمل في فترة سابقة عضوًا بالمركز الإعلامي منذ عام 2007 حتى 2013، قبل أن يعود إلى العمل كنائب لمدير المركز الإعلامي بداية شهر مايو الماضي.

ويعمل الكثيري حاليًّا عضوًا في هيئة التدريس بكلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى رئاسته لتحرير صحيفة الجامعة.