الكرات الثابتة والاستحواذ سلاحا الأهلي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستئناف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي على تدريب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تنفيذ عددٍ من الكرات الثابتة والمتحركة من مسافات مختلفة على المرمى، خاصة أنها تُساعد على حسم العديد من المباريات.

ونفذ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات لياقية متنوعة، وتمارين الإحماء عن طريق استخدام المعدات الخاصة بذلك، وطبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية في مران اليوم.

وأجرى غويدي تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي، ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، بالإضافة إلى سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم والعكس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أُحد، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي مع التعاون.