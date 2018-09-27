الكشف عن التصميم الجديد لـ كأس زايد للأندية الأبطال

المواطن - مروة نبيل

كشفت قناة أبو ظبي الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التصميم الجديد لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، قد أعلن عن تغيير اسم كأس العرب للأندية العربية إلى كأس زايد لنسخة واحدة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعام زايد.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة العربية 32 فريقًا، وستلعب بنظام الذهاب والإياب حتى مباراة الدور النهائي، هو نظام جديد لم يكن مُتبعًا من قبل، وسيحصل البطل على جوائز مالية تصل لـ6 ملايين دولار، و2.5 مليون دولار للوصيف.

وسبق أن أعلن آل الشيخ أنه يتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لمشاركة بطل كأس زايد للأندية الأبطال في مونديال الأندية، وقام بمخاطبته حتى تكون البطولة معتمدة لديه بشكل رسمي، لجذب الفرق الكبرى للمشاركة في المسابقة.