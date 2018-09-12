الكعبي والحربين ضمن طاقم تعليق دوري بلس

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن قنوات دوري بلس التابعة لشركة STC المالكة للحقوق التلفزيونية والرقمية للكرة السعودية أتمت التعاقد مع المعلق الإماراتي علي الكعبي والسعودي عيسى الحربين.

وتأتي خطوة التعاقد مع الكعبي والحربين ضمن سعي القنوات حديثة التأسيس لفرض مكانتها والسيطرة على سباق النقل التلفزيوني للمنافسات السعودية في ظل منافسة KSA sports .

يُذكر أنه سبق للكعبي والحربين التعليق على أهم البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، ويُعتبر تواجدهما للتعليق ضمن طاقم دوري بلس مكسباً لمتابعي وعشاق الكرة السعودية.