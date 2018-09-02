الكويتي عثمان الخميس يتراجع: ابن باز لم يكن يفتي الجن وكان وهمًا مني

المواطن - الرياض

أكد الداعية الكويتي الشيخ الدكتور عثمان الخميس، أن ما نقله سابقًا عن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بأنه كان يفتي الجن، كان خطأ ووهمًا منه.

وأوضح الخميس، في مقطع فيديو له نشره عبر قناته الرسمية بموقع “تويتر”، أن نسبة هذا الكلام إلى الشيخ الدكتور عبدالعزيز السدحان، وهو من خواص تلاميذ الشيخ عبدالعزيز بن باز- رحمه الله- غير صحيحة، متابعًا: “في حج هذا العام اتصل بي الشيخ الدكتور عبدالعزيز السدحان ليذكرني بعدم نشر هذا النفي، وكلمني بأنه لم يجد نفي الكلام المنقول عنه في اليوتيوب”.

وأردف الداعية: “كنت قد تكلمت قبل 7 سنوات، وقلت إن الشيخ ابن باز- رحمه الله- أحيانًا بعد الدرس يجلس إلى سارية، فيأتيه الجن ويسألونه فيجيبهم، وكنت أظن أنني سمعتها من الشيخ الدكتور عبدالعزيز السدحان، وهو من خواصّ تلاميذ العلامة فنقلتها عنه، فكلمني قبل 5 سنوات تقريبًا، وقال لي: لم أذكر أنني حدثتك بهذا! فقلت له أظنني واهم، وسمعتها من غيرك، ونسبتها إليك لكثرة ما تحدثني عن الشيخ”.

وختم الخميس بقوله: “سجلت شريط فيديو قبل أربع سنوات، ونفيت فيه ما نقلته عن السدحان، لكن لم ينشر الشريط بعد أن نسي الموظف المختص بتسجيلاتي نشره ورفعه في الموقع”.