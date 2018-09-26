الكويت تطالب بوقف قصف الحوثيين للسعودية

المواطن - الرياض

طالبت الكويت المجتمع الدولي بوقف قصف الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران للأراضي السعودية بالصواريخ انطلاقًا من الأراضي التي اغتصبوها في اليمن.

وأكد وزير الخارجية الكويتي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم على أن الميليشيات الحوثية تهدد أمن الملاحة الدولية بصواريخ إيران.

وشهدت جلسة مجلس الأمن اليوم إجماعًا دوليًا على ضرورة التصدي لإيران ومنعها من امتلاك الأسلحة النووية.

وطالبت فرنسا وبريطانيا وأمريكا دول العالم بالعمل معًا لمواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف تزويد إيران للحوثيين وحزب الله بالصواريخ، فيما شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن بلاده تضمن هذا الأمر.

بدورها طالبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بمساءلة نظام الملالي على جرائمه الإرهابية ونشر الفوضى في المنطقة.