الكويت: تقرير الخبراء بشأن اليمن جانبه الصواب وتجاهل جرائم الحوثيين

المواطن - واس

انتقدت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين حول حالة حقوق الإنسان في اليمن.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقريرها حول الأوضاع في اليمن.

وقال الغنيم أن “التقرير قد جانبه الصواب في نقاط عدة منها على سبيل المثال لا الحصر عدم صحة الإدعاءات والمزاعم الواردة فيه والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية”.

وأضاف أن “فريق الخبراء ومن خلال زياراته القصيرة والمحدودة لليمن ورغم محدودية وصوله لبعض المناطق وضيق الوقت المتاح له إلا أنه توصل إلى استنتاجات خطيرة حمل فيها دول التحالف العربي منفردة مسؤولية الانتهاكات ولكنه في المقابل تجاهل الردود الرسمية بشأنها بل ولم يضمنها في التقرير”.

ولفت السفير الغنيم إلى تأكيد دول التحالف العربي على تعاونها الكامل وبكل شفافية مع فريق الخبراء منذ أن تم تشكيله ومع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية في اليمن وذلك في إطار حرصها على ضمان تفادي وقوع أية إصابات بين المدنيين.

كما شدد على ضرورة استذكار أن دول التحالف العربي قد شكلت آلية للتحقيق مكونة من فريق مشترك لتقييم الحوادث.

وأوضح أن الدور الكبير الذي تقوم به دول التحالف العربي يسعى إلى إعادة الأمل للشعب اليمني لينعم بالاستقرار والتمتع بحياة كريمة.

كما أعرب عن قناعة الكويت بأن تمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية هي الوسيلة الوحيد لإنجاح الجهود السلمية وتلبية الاحتياجات الإنسانية وتحقيق الاستقرار والأمن في اليمن .

وأضاف “أن الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني والتي تمس كل جوانب حياته اليومية قامت بها مليشيات انقلبت على إرادة الشعب اليمني على الشرعية المدعومة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.