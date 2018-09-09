الكويكبي يغيب عن مران الأخضر

المواطن - مروة نبيل

غاب النجم محمد الكويكبي عن تدريبات الأخضر الجماعية التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

واكتفى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي بحصة علاجية في العيادة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات المنتخب السعودي، ومنعته من خوض المران خلال اليومين الماضيين.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره البوليفي وديًّا، يوم غد الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، استعدادًا لمشاركة الأخضر في منافسات بطولة كأس آسيا 2019، التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.

وكان محمد الكويكبي قد بدأ منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مميز، حيث نجح في تسجيل أول هدف بالمسابقة المحلية هذا الموسم، بعد مرور 4 دقائق من بداية مباراة الاتفاق والرائد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.