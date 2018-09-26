الكويكبي يقترب من العودة للاتفاق
بعد نهاية برنامجه العلاجي

الكويكبي يقترب من العودة للاتفاق

2018/09/26
الساعة 8:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي، من المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث أنهى برنامجه العلاجي، وبدأ الإعداد اللياقي.

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي، قد تعرض لكدمة في عظمة الحوض أثناء تواجده في معسكر المنتخب السعودي الأخير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره أُحد، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل محمد الكويكبي أول هدف في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعد مرور 4 دقائق من بداية مباراة الاتفاق والرائد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.


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