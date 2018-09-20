الليرة التركية تدفع ثمن إعلان البرنامج الاقتصادي

المواطن - متابعة

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الخميس، مع إعلان وزير المالية التركي البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط، الذي تضمن توقعات مخفضة للنمو.

وسجلت الليرة 6.27 للدولار لتضعف عن 6.2 قبل الكشف عن الخطة، ومقارنة مع 6.2541 في إغلاق أمس الأربعاء.

وأظهر العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية التركي أهدافاً معدلة لبيانات اقتصادية مثل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وميزان المعاملات الجارية.

وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، وسجلت مستويات قياسية بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين، ردًا على رفض أنقرة الإفراج عن قس أميركي.