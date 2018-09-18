الليرة التركية تواصل الهبوط رغم دعم تميم لأردوغان

المواطن - متابعة

بالرغم من المحاولات التي تبذلها قطر لمساندة الاقتصاد التركي الذي يعاني التراجع، تراجعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمائة يوم الثلاثاء لتسجل 6.4501 مقابل الدولار الأمريكي وتمحو المكاسب التي حققتها بعد زيادة سعر الفائدة الضخمة التي أقرها البنك المركزي الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي رفع تكاليف الاقتراض 6.25 نقطة مئوية الأسبوع الماضي لترتفع الليرة إلى 6.0100 للدولار. وبحلول الساعة 11:17 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء كانت العملة عند 6.4425 أمام نظيرتها الأمريكية مقتربة بذلك من مستواها قبل رفع الفائدة.