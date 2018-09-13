الليلة .. الهلاليون بعيدون عن الأنظار

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، وتحت إشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مرانًا مغلقًا؛ وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الرائد بعد غد السبت في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويركز الفريق الأول لكرة القدم على تحقيق الانتصار الثاني له في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بعد الفوز في الجولة الأولى على فريق الفيحاء بهدف دون رد سجله اللاعب محمد إبراهيم كنو.

تُقام مباراة الهلال والرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة السابعة من مساء السبت الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري.

وكان الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في آخر موسمين تحت قيادة مدربيه السابقين رامون دياز وخوان براون.