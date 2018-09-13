اللي ما ربوه أهله يربيه القانون.. حليمة بولند تقاضي هؤلاء!

المواطن - الرياض

أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند أنها ستقاضي كل من أساء لها وشتمها.

وأكدت حليمة بولند أنها ستُقاضي أيضًا كل من يروّج شائعات عنها سواء داخل أو خارج الكويت من خلال ممثليها القانونيين في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، مضيفة: “واللي ما ربوه أهله يربيه القانون”!

وقبل يومين علقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على خبر القبض على 3 أشخاص تلقت منهم هدية تحمل انتحال اسم جهة رسمية في المملكة.

وقالت حليمة بولند: “الحمد لله اللي حفظني من هالنصابين.. ألف شكر لرجال الداخلية في السعودية على مجهودهم في حفاظهم على سلامة وأمن كل من يتواجد على أرضهم الطاهرة”.

وقبضت شرطة الرياض على مواطن ومقيمين قدموا هدايا للإعلامية الكويتية حليمة بولند بوصفها من جهات رسمية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب حليمة بولند المتواجدة حاليًّا في المملكة من تلقيها هدية عطور ثمينة، وكُتبت عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية.

وعليه فقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت، وأسفرت الجهود الأمنية بفضل الله عن القبض على من يقف خلف هذه العملية.

ولم تمضِ ساعات على إعلان شرطة منطقة الرياض الإطاحة بمواطن ومقيمين قدموا هدايا للإعلامية الكويتية حليمة بولند بوصفها من جهات رسمية؛ حتى انهالت التعليقات على هذه الواقعة، بالتأكيد على أن يد العدالة تطال كل مُسيء، وأن الحزم مع كل مخطئ هو لسان حال المرحلة.