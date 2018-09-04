المادة 2 توضح حقوق الإنسان قبل القبض عليه وبعد إيقافه

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أن من حق أي إنسان عدم القبض عليه، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها الأنظمة المرعية.

وشددت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، على أنه لا يجوز توقيف الشخص أو سجنه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، كما يجب أن تحدد السلطة المختصة كتابة مدة السجن أو التوقيف.

وأوضحت النيابة أن هذا بحسب المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية.

وفي وقت سابق، حذرت النيابة من أن إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، جريمة معلوماتية تصل عقوبتها السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال.