المالكي: الحوثيون أداة بيد إيران.. وتتخذ القرارات نيابة عنهم

المواطن - الرياض

علّق المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الداعم للحكومة الیمنیة الشرعیة، العقید تركي المالكي، على غیاب الوفد الممثل للمیلیشیات الحوثیة عن حضور محادثات جنیف التي انطلقت أعمالھا الیوم.

وأكد المالكي أن الحوثیین لیسوا إلا أداة بید النظام الإيراني، فھو من يحركھم ويتخذ القرارات بالنیابة عنھم، لافتاً إلى أن سلوكیات “المماطلة” و”عدم الجدية” معروفة عن النظام الإيراني، والحوثیون تابعون له، وطھران ھي من تحدد قرارات المیلیشیات على جمیع المستويات السیاسیة والعسكرية.

ولفت المتحدث باسم تحالف دعم الشرعیة، في اتصال هاتفي مع سكاي نيوز عربية، إلى أن قیادة التحالف منحت الطائرة التي كانت ستقل وفد المیلیشیات تصريحاً؛ لكن الحوثیین ادعوا أنھم لم يحصلوا على التصريح؛ لخلق فرصة لعدم المشاركة، كما قدموا شروطاً للمبعوث الخاص للأمین العام مارتن غريفیث؛ ما يؤكد تعنتھم وعدم جديتھم؛ حیث إن المبعوث الخاص نفسه أكد في تصريحاته أن المحادثات يجب أن تكون دون شروط.

وتطرق المالكي إلى المشاورات التي استضافتھا دولة الكويت واستمرت أكثر من ثلاثة أشھر في وقت سابق، حیث لم تسفر عن أي شيء سوى توضیح عدم جدية المیلیشیات الحوثیة في محادثاتھا مع الحكومة الیمنیة الشرعیة.