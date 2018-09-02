المتحدث باسم النصر ينفي معاناة العماني سعد سهيل

المواطن - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم نادي النصر ومدير مركزه الإعلامي ما تم تداوله في صحيفة “الشبيبة” العمانية عن معاناة العماني لاعب النصر سعد سهيل.

وكانت “الشبيبة” قد نقلت ما أسمته بالمعاناة التي يعيشها سهيل في الرياض بسبب سحب مميزات السيارة والسكن، كما أن هناك رواتب متأخرة بلغت 6 أشهر بحسب “الشبيبة”.

يُذكر أن العماني سعد سهيل تم تحويله إلى بند الاستثمار من قِبل ناديه النصر بالإضافة إلى المغربي محمد فوزير، وحضر سهيل إلى النصر في الفترة الشتوية بعد تألقه مع منتخب عمان في كأس الخليج الماضية التي أُقيمت في الكويت، حيث يمتد عقده حتى نهاية الموسم الحالي.