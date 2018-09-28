المجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة يندد بجرائم الحوثي: انتهكوا حرمة الأرض المقدسة

المواطن - الرياض

ندد المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، بالانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن تجاه المدنيين وإطلاقها صواريخ باليستية تجاه المملكة دون مراعاة لحرمة دم البشر أو حرمة الأرض المقدسة، مما يتطلب توحيد الصفوف ضد انتهاكات الحوثيين.

ودعا أعضاء المجلس، في ختام اجتماعاتهم التي استمرّت على مدى يومين بالقاهرة، المنظمات الإغاثية الأعضاء بالمجلس لدعم المتضررين من العدوان الحوثي الرافض لكل الحلول السلمية.

وطالبوا في الاجتماع منظمات المجلس الإغاثية والدعوية إلى تكثيف اهتمامها بدعم الشعب الفلسطيني، لإفساد المخططات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإعلامي لهم، بفضح مخططات التهويد والتجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أدانت المنظمات الأعضاء بالمجلس استمرار حرب الإبادة البوذية في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا وتهجيرهم إلى بنجلاديش وممارسة كل أشكال الاضطهاد والإبادة ضدهم، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التعاون الدولي الجاد لوقف المأساة التي بدأت منذ سنوات طويلة دون رادع دولي.

وحثت أمانة المجلس المنظمات الإغاثية والدعوية بالمجلس على مضاعفة الجهد والضغط على المجتمع الدولي لتوصيل المساعدات للتخفيف من مأساة المتضررين في روهينجا على حدود بنجلاديش.