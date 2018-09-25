المحترفون بايكرز للدراجات النارية يشاركون في يوم الوطن على طريقتهم الخاصة

المواطن - فهد القحطاني - أبها

يُحلق فريق “المحترفون بايكرز للدراجات النارية” في سماء عسير متنقلًا من فعالية إلى أخرى يحيي بها الليالي الوطنية في ذكرى اليوم الوطني 88 من باب المشاركة المجتمعية التي يمتاز بها الفريق.

ويعتبر الفريق هو الأكبر تقريبًا على مستوى المملكة والأول بلا منازع في منطقة عسير.

وكانت مشاركة الفريق الأولى مع الشركة السعودية للكهرباء- القطاع الجنوبي- ويومه الثاني كان على موعد مع جمعية الأميرة العنود بممشى المحالة، وسيكون في ثالث أيامه مشاركًا في أصداف مول بخميس مشيط، فيما يختتم رابع أيامه بمشاركته فرحة الوطن تحت رعاية محافظة خميس مشيط.

وبذلك تضاف تلك المشاركات لسجل حافل لفريق المحترفون بايكرز في المشاركة المجتمعية.