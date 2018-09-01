المدارس والجامعات وروضات الأطفال تستعد لاستقبال آلاف الطلاب غداً

المواطن - الرياض

أنهت جميع إدارات التعليم والجامعات والمدارس بمختلف المناطق استعداداتها لاستقبال آلاف الطلاب غداً بعد انتهاء إجازة نهاية العام، حيث ينطلق الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق وواعد، وعام جديد مليء بالأمل والطموح والإنجاز.

تعليم وادي الدواسر

ففي وادي الدواسر، أنهت إدارة التعليم بالمحافظة مجمل الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، يوم غد الأحد، بعد أن أتمّت جميع الترتيبات والتجهيزات التعليمية والفنية اللازمة، لاستقبال أكثر من 32 ألف طالب وطالبة في 289 مدرسة للبنين والبنات في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي.

وأفاد مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العمري، أن الإدارة أعدت الخطط التي تضمن بداية جادة ومنضبطة من الساعات الأولى لليوم الدراسي الأول، وتحقق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والإجراءات المتبعة، ومن أهمها تنفيذ أعمال الصيانة للمدارس، وتأمين المستلزمات التعليمية، وتوزيع الكتب الدراسية، ومعادلات الوثائق الصادرة من خارج المملكة، وتحديد مستوى المواطنين الذين لم يسبق لهم التعليم وإلحاقهم بالصفوف الدراسية المناسبة لسنهم وتحصيلهم، وإعداد الخطة الشاملة لبرنامج ” مرحباً مدرستي ” الذي يشمل التهيئة العامة والأسبوع التمهيدي الإرشادي والأسبوع التمهيدي للسلامة المدرسية والأسبوع التمهيدي للصحة المدرسية، مُشيراً إلى أنّ جميع إدارات وأقسام الإدارة المعنية بذلت جهوداً من أجل تحقيق المستوى المطلوب في تهيئة اليوم الأول لجميع الطلاب والطالبات.

وأوضح العمري أنه سيتم تنفيذ زيارات ميدانية للقيادات التعليمية بإدارة التعليم، للاطمئنان على سير الدراسة منذ اليوم الأول، وتعزيز دور العاملين في الميدان التعليمي، ومساندة الواقع المدرسي بما يضمن بداية مثالية.

تعليم القصيم يستقبل 188 ألف طالب

وفي القصيم، أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم كافة الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد للطلاب والطالبات، صباح غد الأحد 22 – 12 – 1439هـ بعد أن أتمت جميع التجهيزات والترتيبات التعليمية والفنية اللازمة، لاستقبال ما يناهز 188 ألف طالب وطالبة في قرابة 1700 مدرسة للبنين والبنات في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي.

ونوه المدير العام للتعليم بالقصيم عبدالله الركيان، بما توليه القيادة الرشيدة من دعم ومتابعة لقطاع التعليم، إيماناً منها بأهميته، وقيمته، مشيراً إلى اكتمال مجمل التجهيزات والمكونات الرئيسة لبيئة تعليمية محفزة للنجاح والتفوق.

تعليم المدينة يستقبل 400 ألف طالب

وفي المدينة المنورة، أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها للعام الدراسي الجديد 1440 / 1439 هـ ، من خلال تكثيف جهودها منذ وقت مبكر في تجهيز أكثر من 1700 مدرسة تشمل مدارس التعليم العام ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال لاستقبال غداً الأحد ما يقارب من 400.000 طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي الماضي .

وأهاب مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم بقادة العمل التربوي بالمنطقة من مساعدين ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري الإدارات بضرورة البداية الجادة من خلال تكثيف الجولات الميدانية على المدارس بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسة بشكل فعلي ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقررات الدراسية والسبورات والمقاعد الدراسية والانتهاء من أعمال الصيانة لدورات المياه وأجهزة التكييف والبرادات والإضاءة وإعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة المدير والمديرة وجاهزية الجداول الدراسي للمعلمين والطلاب على حد سواء ، منوهاً بأهمية تفعيل برامج استقبال الطلاب والطالبات المستجدين من اليوم الأول من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول ابتدائي مع تثبيت اللوحات الترحيبية بالطلاب وأولياء أمورهم .

وشدد على مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية على أهمية المتابعة وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المشرفون والمشرفات للاطمئنان عن توفر المتطلبات لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية وكذلك متابعة أعمال التأهيل والصيانة والترميم الجاري تنفيذها في بعض المدارس ، مبيناً أن الإدارة تسعى من كل هذه الإجراءات إلى أن ينطلق العام الجديد بكامل الاستعدادات التي تسهم في بدء العام الدراسي بشكل مثالي وفعال .

تعليم مكة يستقبل 106 آلاف طالب

وفي مكة المكرمة، أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة رياض الأطفال استعدادها لاستقبال 106940 طفلاً يوم غد الأحد .

واستحدثت الإدارة هذا العام 9 روضات تضم 61 فصلاً تعليمياً تستوعب لـ 1830 طفلاً.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أنّ الإدارة أنهت الاستعدادات في مجمل الروضات، واستحدثت 9 روضات لتنضم إلى 71 روضة حكومية يبلغ عدد أطفالها 10540، و91 روضة تتبع مكتب التعليم الأهلي، حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الأهلي 6352 طفلاً، وعدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الأجنبي 1458 طفلاً.

وأشار إلى أنه تم توجيه مشرفات الإدارة إلى متابعة تنفيذ اللوائح المنظمة لعملية الإشراف التربوي برياض الأطفال ودور الحضانة ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والبرامج لمرحلة رياض الأطفال بالمنطقة وتقويمها والمشاركة في تطوير برامج الاكتشاف والتدخل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين والمشاركة في تدريب الكفاءات اللازمة لتفعيل هذه البرامج والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتأكد من مطابقة الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني والتجهيزات اللازمة لرياض الأطفال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع إدارة الإشراف التربوي لتنفيذ زيارات المشرفات التربويات المتخصصات في (الإدارة المدرسية, التربية الخاصة, رعاية الموهوبات) لرياض الأطفال ودراسة تقارير تلك الزيارات والعمل على متابعة تنفيذ توصياتها بعد اعتمادها.

يذكر أن إجمالي الروضات والحضانات المعتمدة في مكة المكرّمة 91 روضة وحضانة مصرح لها من وزارة التعليم.

تعليم الشرقية يستقبل 526 ألف طالب

وفي الشرقية، أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية استعداداتها للعام الدراسي الجديد 1439هـ / 1440هـ، لاستقبال 526665 طالباً وطالبة في مراحل التعليم العام الثلاث، في 2000 مدرسة، وبكادر تعليمي يبلغ 29732 معلماً ومعلمة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر في التخطيط والإعداد، بإشراف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ومتابعة من المساعدين والقيادات التعليمية، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لمدارس المنطقة، حيث تم قبول الطلبة المستجدين بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال الذين بلغوا سن التعليم النظامي، وتسجيل الطلبة المستجدين بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ونقل ملفاتهم إلى المدارس المجاورة لسكنهم.

وبين أن إدارة تعليم المنطقة اعتمدت 894 برنامجاً تدريبياً للعام الدراسي الجديد، يستفيد منه أكثر من 22350 ألفاً من منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة، فضلاً عن عدد من المشاريع التعليمية، بدءاً بترسية 6 مشروعات مدرسية و 56 مشروعاً تحت التنفيذ، و 12 مشروعاً تحت الصيانة، إضافة إلى 15 مشروعاً متوقع استلامهم لهذا العام.

ولفت إلى انتهاء الإدارة من توزيع الكتب الدراسية على مدارس المنطقة بقطاعيها البنين والبنات مبكراً، وتأمين التجهيزات المدرسية للمدارس الجديدة والمحدثة والقائمة، وصولاً لاستعداد المدارس الابتدائية بالمنطقة بقطاعيها البنين والبنات لتفعيل برنامج الأسبوع التمهيدي الأول الذي يعد في كل عام خصيصاً لاستقبال الطلبة المستجدين بالصف الأول الابتدائي، ويشمل حزمة من البرامج الترفيهية والتربوية تمتد على مدى أسبوع.

جامعة المؤسّس تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب

كما أنهت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، في جميع قطاعاتها وفروعها، استعداداتها كافة من تجهيزات البنى التحتية والمباني والخدمات المساندة في الحرم الجامعي، تمهيداً لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد غداً الأحد.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ أن الجامعة بذلت جهوداً كبيرة من خلال القطاعات كافة التي عملت على قدم وساق لضمان استكمال جاهزية جميع المرافق والمباني والقاعات الدراسية لاستقبال الطلاب والطالبات واستيعابهم من أول يوم دراسي، وتم وضع الخطط والبرامج الخاصّة بخدمة الطلاب والطالبات وتهيئة المناخ الدراسي المشجع على التعليم والتعلم.

وبيّن اليوبي؛ أن الجامعة سخرت جميع مرافقها لخدمة الطلاب والطالبات، حيث تضم الجامعة بين جنباتها أكثر من 1020 قاعة دراسية بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 55 ألف مقعد.

وأشار اليوبي؛ إلى أن الجامعة وبالشراكة مع إدارة مرور جدة قامت بوضع الخطط اللازمة لتنظيم وتسهيل حركة المرور والسير والدخول إلى الحرم الجامعي من خلال 11 بوابة رئيسة وخمس بوابات داخلية لشطر الطالبات، وخصّصت عدداً كبيراً من مواقف السيارات تصل إلى أكثر من 24 ألف موقف، بينها مواقف مجهّزة للطالبات والمنسوبات.