المدرب بيليتش .. أمامه Mission Impossible

المواطن - محمد سمعه

سيكون أمام المدرب بيليتش ، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مهمة أكثر من صعبة وذلك من أجل إعادة العميد إلى طريق الانتصارات والمفقود بالنسبة له منذ بداية الموسم الحالي.

وقبل تعيين المدرب بيليتش لتدريب نادي الاتحاد، كان مجلس إدارة العميد بقيادة نواف المقيرن قرر إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز وذلك بسبب سوء نتائج الفريق.

وسيتولى المدرب بيليتش أول مباراة رسمية له مع نادي الاتحاد، ضد نادي الوصل الإماراتي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال في كرة القدم.

ويأمل المدرب بيليتش في أن يقود الاتحاد لتحقيق فوز كبير ومقنع على حساب نادي الوصل، من أجل طمأنة جماهير العميد على فريقها في الموسم الجاري.

كما أن المدرب بيليتش يملك أيضًا مهمة أخرى غاية في الصعوبة، وهي قدرته على تهيئة لاعبي الفريق الأول نفسيًّا بعد سلسلة من النتائج السلبية حققها نادي الاتحاد منذ انطلاق الموسم الجاري.

وقبل تعيين المدرب بيليتش، كان نادي الاتحاد خسر لقب كأس السوبر السعودي أمام نادي الهلال بنتيجة هدفين لهدف في مباراة أقيمت في بريطانيا.

وسبق لـ المدرب بيليتش أن درّب العديد من الأندية مثل نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي وفريق بيشكتاش التركي ونادي لوكوموتيف موسكو الروسي.

ويطمح المدرب بيليتش في أن يُتوج بالبطولات مع نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة ويسير على درب المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدرب السابق للعميد والذي تُوج في الموسم الماضي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الفيصلي.

وكان المدرب بيليتش تولى تدريب نادي الاتحاد بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ساهم المدرب بيليتش في صعود منتخب كرواتيا في عام 2012 إلى بطولة كأس أمم أوروبا.