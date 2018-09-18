المدفعیة السوریة تُسقط بالخطأ طائرة روسیة على متنھا 14 عسكرياً

المواطن - متابعة

قالت وزارة الدفاع الروسیة، الیوم الثلاثاء، إن قاعدة حمیمیم في طرطوس بسوريا، فقدت الاتصال بطائرة من نوع L20 تُقل على متنھا 14 عسكريًّا.

من جھته أفاد مسؤول أمريكي أن بلاده تعتقد أن المدفعیة السورية المضادة للطائرات أسقطت الطائرة الروسیة المفقودة بالخطأ، أثناء تصديھا لھجوم صاروخي.

وكانت وسائل إعلام سورية أفادت بأن ھجوماً بالصواريخ استھدف مدينة اللاذقیة الساحلیة، في الوقت الذي سمع فیه دوي انفجارات قوية في ريف اللاذقیة.

يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الدفاع الروسیة أن فرقاطة فرنسیة أطلقت صواريخ مقابل السواحل السورية.