المدني يرد على مزاعم استمرار حرائق خيبر منذ 5 أيام

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

ردت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول الحرائق في محافظة خيبر ومزاعم أنها مستمرة منذ 5 أيام.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن الحوادث التي بدأت مع بداية حالة عدم الاستقرار بمحافظة خيبر حيث بلغت 3 حوادث في أوقات وأماكن مختلفة، مضيفًا أن الحادث الأول كان يوم الأربعاء الماضي بقرية الوادي، وتم السيطرة عليه في حينه.

أما الحادث الثاني فأوضح الجهني أنه كان في خيبر القديمة واستمر حتى صباح يوم الخميس، حيث تسببت الرياح ووعورة التضاريس في سرعة انتشار الحريق على مساحة 500 ألف متر مربع تقريبًا، وتم أيضًا السيطرة عليه.

وبالنسبة إلى الحادث الثالث فقال الجهني: إنه وقع عصر اليوم السبت في خيبر القديمة بموقع آخر وما زالت فرق المدني في الموقع والحادث في مراحله النهائية للسيطرة.