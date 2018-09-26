المسابقات تنقل مباراة الأهلي والباطن إلى جدة

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة الأهلي والباطن في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى مدينة جدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد السعودي في بيان له أنه قرر نقل مباراة الأهلي والباطن من حفر الباطن إلى مدينة جدة وذلك بسبب عدم الانتهاء من صيانة ملعب نادي الباطن.

وستُقام مباراة الأهلي والباطن يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

ولم يخض الأهلي الجولة الرابعة من الدوري في آخر يومين وذلك بسبب خوضه مباراة المحرق البحريني في البطولة العربية في جدة.