المسابقات تُعدل موعد مباراة الاتحاد والوحدة
في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المسابقات تُعدل موعد مباراة الاتحاد والوحدة

2018/09/25
الساعة 10:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1780
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعديل موعد مباراة الاتحاد والوحدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ومن المقرر انطلاق مباراة الاتحاد والوحدة غدًا الأربعاء في تمام الساعة 8.35 دقيقة مساء بدلًا من الساعة 6.55 مساء.

يذكر أن مباراة الاتحاد والوحدة ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم