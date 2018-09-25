المسابقات تُعدل موعد مباراة الاتحاد والوحدة

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعديل موعد مباراة الاتحاد والوحدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ومن المقرر انطلاق مباراة الاتحاد والوحدة غدًا الأربعاء في تمام الساعة 8.35 دقيقة مساء بدلًا من الساعة 6.55 مساء.

يذكر أن مباراة الاتحاد والوحدة ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.