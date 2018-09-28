المسابقات تُعدل موعد 6 مباريات في الدوري

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعديل موعد ست مباريات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وذكرت لجنة المسابقات أن مباراة الفيصلي والاتفاق ستُقام في الأول من نوفمبر المقبل بدلًا من الثاني من نوفمبر.

كما أن الاتحاد سيواجه الرائد في الأول من نوفمبر بدلًا من الثاني من نوفمبر.

وسيواجه الهلال نادي الاتفاق في السادس من نوفمبر بدلًا من الخامس من أكتوبر؛ نظرًا لمشاركة الهلال في مباراة السوبر المصري السعودي أمام نادي الزمالك المصري.

أما نادي الفيحاء فسيواجه نادي الاتحاد في العاشر من نوفمبر بدلًا من التاسع من نوفمبر.

كما تم تعديل موعد مباراة الهلال والوحدة لتُقام في الحادي عشر من نوفمبر بدلًا من العاشر من نوفمبر، أما الاتفاق فسيتقابل مع النصر في الحادي عشر من نوفمبر بدلًا من العاشر من نوفمبر.