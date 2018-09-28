المستشار القحطاني يفضح انفصام الشخصية لدى قطر

المواطن - الرياض

فضح المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني انفصام الشخصية الذي يعاني منه النظام القطري.

وتحدث القحطاني عن نظام تميم بن حمد: “يقولون لم نتأثر من المقاطعة ويمكننا البقاء، ولم يبقَ محفل بالعالم لم يتوسلوا فيه الوساطة ممن هب ودب عند الكبير كي يعفو عن ترهات وتفاهات ومؤامرات الصغير”.

وفي سياق متصل، أقرت مؤسسة ستاندرد آنج بورز العالمي بانخفاض واضح وكبير على مستوى التصنيف الائتماني لقطر؛ ما يجعلها أكثر الدول المحاطة بتهديدات واسعة في المستقبل القريب.

وقالت وكالة التصنيف في تقرير: “لا تزال مخاطر خفض التصنيف العالمي واضحة، لكن قطر تندفع نحو الأسفل بمستوى يفوق 75% من قوة تنصيفها الائتماني، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل القريب لقطر”.

وحسب التقرير الذي أبرزته صحيفة ذا ناشونال الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، فإن النظرة السلبية لقطر من مؤشر ستاندرد آند بورز جاءت بعد أن قطعت المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وليبيا واليمن العلاقات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن روابط التجارة والنقل تأثرت بقوة في قطر منذ 5 يونيو الماضي.

وقالت وكالة التصنيف: “هذه التوترات الدبلوماسية المستمرة ستواصل الضغط على المقاييس الاقتصادية والمالية لقطر، خاصة إذا كانت المقاطعة مستمرة لفترات غير محددة”.