المطرفي: تميم لا يملك من زمام الأمور إلا الاسم.. وحمد بن خليفة من يوجه ويأمر

المواطن - الرياض

تعجب الكاتب والإعلامي خالد المطرفي من مواقف قطر تجاه إيران، ودعمها للمواقف الإيرانية المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط والمنطقة بأسرها.

وتساءل المطرفي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سؤال بريء :هل يفزع تنظيم الحمدين لشريفة إيران بنقل الركاب من فرنسا وبريطانيا إلى إيران بعد امتناع البريطانية والفرنسية نقل الركاب؟!

وأضاف المطرفي “هل الأب حمد بن خليفة الإرهابي هو من يوجه ويأمر لفك الحرج كالعادة عن ابنه الصغير تميم،الذي لا يملك من زمام الأمور إلا الاسم؟!”.

يذكر أن الخطوط البريطانية والفرنسية قررت وقف رحلاتها من وإلى طهران وذلك بعد دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ، على خلفية البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، واستمرار دعم إيران للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.