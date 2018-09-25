المعلمي أمام الأمم المتحدة: الأزمة في اليمن من صُنع الحوثيين

المواطن - الرياض

أكد مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن الأزمة في اليمن سببها الحوثيون الذين قرروا كسر القوانين الدولية ومخالفة إرادة الشعب اليمني.

وقال المعلمي: “دعونا لا ننسى أن الأزمة في اليمن ليست من صنع إنسان وإنما من صُنع الحوثيين… قرروا كسر القوانين الدولية.. اختاروا الإطاحة بالحكومة الشرعية والتعارض مع إرادة الشعب اليمني ومخالفة إرادة المجتمع الدولي”.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن الملف الإنساني يتم تهويله بغرض الابتزاز، مطالباً الأمم المتحدة بنشر تقارير عن سرقة الميليشيات الحوثية للمساعدات الإنسانية.

وقال اليماني إن “السعودية والإمارات والكويت قدمت نصف ما يحتاجه اليمن من مساعدات وقامت عصابات الحوثي بسرقة جزء كبير منها”.

كما أضاف أن الأمم المتحدة تخطئ عند التعامل مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، مشيراً إلى أن ذلك يكرس الانقلاب في اليمن.