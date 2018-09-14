المعلم المُعتدى عليه في الطائف: ضُربت في أول دقيقة من الحصة!

المواطن - الطائف

كشف المعلم المعتدَى عليه في الطائف عن تفاصيل صادمة عن الواقعة التي حدثت الثلاثاء الماضي بإحدى المدارس الثانوية.

وقال المُعلم في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن الطالب المعتدي عليه أول يوم له في المدرسة وأول حصة، وضربه في أول دقيقة منها!

وتابع أن الطالب اختار المكان المناسب ووجه له لكمة جعلته عاجزًا عن أي ردة فعل نحوه.

المعلم المعتدى عليه في الطائف لـ #برنامج_ياهلا

الطالب المعتدي عليّ أول يوم له في المدرسة وأول حصة، وضربني في أول دقيقة منها!

الطالب اختار المكان المناسب.. ! وجه لي لكمة جعلتني عاجزا عن أي ردة فعل نحوه!!#خليجية pic.twitter.com/fnE7C6iwYV — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 14, 2018

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكد تعليم الطائف أنه تم فتح تحقيق في واقعة اعتداء طالب ثانوي على أحد المعلمين.

وقالت إدارة تعليم الطائف في بيان لها: نظرًا لما تعرَّض له معلم ثانوي الثلاثاء الماضي وأثناء اليوم الدراسي من اعتداء من قِبل طالب بإحدى المدارس الثانوية بـالطائف؛ فإن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تؤكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات القضية واتخاذ الإجراءات التربوية والنظامية حيالها.