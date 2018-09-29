المغامسي عن زيارة ولي العهد للكويت: من هنا بدأ المؤسس

المواطن - الرياض

عبَّر إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ الدكتور صالح المغامسي عن تفاؤله بزيارة ترتيب الأوضاع التي يقوم بها ولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت اليوم.

وقال المغامسي: مِنْ دولة الكويت بدأ الملك عبدالعزيز مسيرته في استعادة الْمُلْك وتوحيد البلاد . واليوم يَحِلُّ ولي العهد الحفيد المُجدد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ضيفاً على أميرها سمّو الشيخ صباح الأحمد . اللهم اجعل في الزيارة نفعاً لخليجنا وعزاً لديننا.

ومن المقرر أن يصل ولي العهد إلى الكويت، اليوم، في زيارة رسمية عنوانها الأخوية والتشاور يجري مباحثات رسمية مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وسمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتعزز زيارة ولي العهد الآمال العريضة لأهل الخليج والوطن العربي والإسلامي في بحث ومناقشة وترتيب أوضاع المنطقة وملفاتها المتعددة، وستكون العلاقات السعودية الكويتية في مقدمة الملفات التي سيتناولها الجانبان كما سيتم التطرق إلى الأزمة القطرية وموقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من نظام تميم خاصة في ظل الجهود المتواصلة التي يقوم بها أمير الكويت.