المغامسي مديرًا لمركز البيان لتدبر معاني القرآن والافتتاح قريبًا

المغامسي مديرًا لمركز البيان لتدبر معاني القرآن والافتتاح قريبًا

2018/09/06
الساعة 10:11 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

أعلن إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، افتتاح مركز البيان لتدبر معاني القرآن قريبًا.

وأوضح الشيخ المغامسي في تغريدة له عبر “تويتر”: “سيكون مقر مركز البيان لتدبر معاني القرآن في مبنى الأمير منصور بن مقرن في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة”.

وقدم الشيخ المغامسي شكره إلى الأمير مقرن بن عبدالعزيز على اختياره مديرًا للمركز، راجيًا الله تعالى أن يحقق المركز رسالته على أكمل وجه.

 


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