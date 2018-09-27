المغربي مرابط يؤكد استمراره في النصر

المواطن - طارق سعد

ظهر المغربي المتألق نور الدين امرابط نجم النصر اليوم في تدريبات النصر مستغرباً الشائعات التي روّجت لرحيله من النصر رغم أنه لم يمضِ سوى شهر واحد على انطلاقة الموسم.

وظهر المتحدث الرسمي للنصر عبدالله بن زنان اليوم برفقة المغربي مرابط ممسكاً بشعار النصر، في رسالة واضحة لمن روج رحيله خلال الساعات الماضية.

ويُعتبر نور الدين مرابط أكثر الأجانب فاعلية بتحركاته الخطيرة وعرضياته المتقنة، حيث ساهمت فاعليته بجلب 6 نقاط للنصر بتسجيله هدف الفوز على أحد وصناعة هدف التفوق لجوليانو ضد الفيصلي.