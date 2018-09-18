المقاولون ينضم لضحايا بيراميدز .. والأخير يتصدر دوريًّا

المواطن - محمد سمعه

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نادي المقاولون العرب بهدف دون رد.

وخلال الشوط الأول لم تظهر أنياب نادي بيراميدز الهجومية، مع وجود تألق كبير من حارس مرمى المقاولون محمود أبو السعود.

وفي الشوط الثاني، كيف نادي بيراميدز من هجماته، حتى تمكن نجمه البرازيلي كينو من تسجيل الهدف الأول والوحيد لفريقه في الدقيقة الثالثة والستين من عمر المباراة عبر تصويبة قوية.

وانتهت المباراة بفوز نادي بيراميدز بهدف دون رد، ليتصدر الفريق الدوري المصري مؤقتًا برصيد 15 نقطة، أما رصيد المقاولون العرب فتوقف عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

يذكر أنه كان من المقرر لبيراميدز مواجهة النادي الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الأحد المقبل، لكن المباراة تأجلت بسبب مباراة الأهلي وحوريا الغيني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.