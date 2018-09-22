المقحم: الحزماويون تحت المجهر

المواطن - محمد سمعه

أبدى عبدالله المقحم رئيس مجلس إدارة نادي الحزم رضاه التام على أداء فريقه، وذلك رغم الخسارة من النادي الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتحدث المقحم بعد اللقاء قائلًا: الأداء الذي ظهر به الحزم أمام الأهلي جيد، ولكن كنت أنتظر أفضل من هذا، والخسارة كانت بسبب أخطاء فردية.

وأضاف المقحم: الأخطاء الفردية ستُعالج خلال الفترة المقبلة بإذن الله، وجميع لاعبي الفريق الأول في الحزم، سواء كانوا لاعبين محليين أو أجانب، مراقبون وتحت مجهر الجهاز الفني.

وتابع رئيس الحزم: سيكون هناك تقييم شامل لهم خلال الفترة المقبلة ونحن نثق في قدراتهم وإمكانياتهم وسيسعدون جمهور الفريق خلال الفترة المقبلة.