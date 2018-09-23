المقيرن مخاطبًا الاتحاديين: تذاكر مباراة الوحدة هديتي لكم .. ونعمل لإسعادكم

المواطن - محمد سمعه

أكد نواف المقيرن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أن مجلس الإدارة يعمل بكل جهد واجتهاد لإرضاء جماهير العميد.

وقال المقيرن: جمهور الاتحاد العزيز، لا زلنا نعمل من أجلكم، وآمالنا معكم لا حدود لها، كونوا مع ناديكم، وأرجو قبولكم دعوتي لحضور مباراة الأربعاء أمام شقيقنا الوحدة دعمًا لناديكم الكبير، وتقبلوا مساهمتي بكامل تذاكر المدرج.

وأضاف المقيرن: خالص الشكر والتقدير لما قدمه الأخ الكريم فواز الشريف كمتحدث رسمي لنادي الاتحاد في الفترة الماضية، وخالص التوفيق للأخ العزيز حسين الشريف في مهمته الجديدة كمتحدث رسمي للنادي، أتمنى له التوفيق.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أعلن أن الاتحاد سيأتي له مدرب عالمي ولاعبون عالميون خلال الفترة المقبلة.

سيواجه الاتحاد، نادي الوحدة في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأربعاء المقبل.