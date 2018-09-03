الملحقية الثقافية في بريطانيا تكرم منشآت لمشاركتها في يوم المهنة والإرشاد الوظيفي

المواطن - الرياض

تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود وبحضور الدكتور عبدالعزيز بن محمد المقوشي الملحق الثقافي، كرمت الملحقية الثقافية السعودية لدى المملكة المتحدة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على خلفية مشاركتها في معرض يوم المهنة والإرشاد الوظيفي الذي أقيم نهاية أغسطس الماضي في مركز كوين إليزابيث الثانية في مدينة لندن تحت شعار (رؤيتي مستقبلي 2018).

وشاركت منشآت في يوم المهنة والإرشاد الوظيفي بركن خاص وسط حضور وتفاعل لافت من قبل المبتعثين والمبتعثات لإرشاد واستقطاب الكفاءات المتميزة من الطلبة المميزين إذ مثل الهيئة فريق من إدارة الموارد البشرية.

وشهد معرض يوم المهنة العديد من الفعاليات المصاحبة من ورش عمل وندوات ومنصات التوظيف والمعارض الفنية والإبداعية.

تأتي هذه المشاركة إيماناً من منشآت بأهمية العنصر البشري ليكون أداة فاعلة في تحقيق برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة الذي بدأته الدولة في التعليم بشكل عام وبرنامج الابتعاث بشكل خاص حيث يحظى برنامج الابتعاث باهتمام خاص من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله.