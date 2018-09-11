الملحقية السعودية بأستراليا تحتفي بالشهري والحميد.. ابتعاث وتميز وإبداع

المواطن - أحمد الشهري - أستراليا

استمراراً لاحتفاء واعتزاز ملحقية أستراليا بإنجازات وامتيازات المبتعثين على كافة الجوانب الأكاديمية والبحثية والثقافية، احتفت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا بطالب الدكتوراه بجامعة سيدني للتقنية محمد الشهري؛ وذلك لنشره بحثاً علمياً في تعزيز أمن الشبكات والمعلومات (cyber security) من التهديدات والاختراقات الأمنية ورفع كفاءة الأمن ومنظومة الاتصالات وتبادل البيانات في شبكة إنترنت الأشياء، حيث ابتكر ٥ خوارزميات Algorithms ذكية تعمل بالتكامل لتقديم المنظومة الأمنية الشاملة لإنترنت الأشياء وتم برمجتها وتطبيقها بشكل كامل وأدت لنتائج رائعة في تحسين وتعزيز الأمن في إنترنت الأشياء.

وتم نشر البحث في المجلة العلمية ACM Springer Mobile Networks and Applications والتي تعد واحدة من أفضل المجلات العلمية على العالم في تخصص أمن الشبكات، وكذلك تم الحصول على إشادة عالمية على النتائج التي توصل لها البحث من منظمة Association for Computing Machinery (ACM)

كما احتفت الملحقية بطالبة دكتوراه اللغويات في جامعة ادليد هناء الحميد؛ وذلك نظير حصولها على شهادة تميز في المجال التطوعي من الحكومة الأسترالية (ولاية جنوب أستراليا) موقعة من حاكم ولاية جنوب أستراليا ستيڤن مارشال ووزيرة الخدمات الإنسانية ميشيل لينسك.

وأشار الملحق الثقافي الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي إلى حرص وزارة التعليم ممثلةً في وكالة الابتعاث على تكريم وإبراز أوجه التميز للمبتعثين بما يعكس ما تشيد به التقارير والتقصي الميداني من تفاعل متميز للمبتعثين مع المنظومات التعليمية والثقافية في دول الابتعاث.