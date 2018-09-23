الملك مغردًا: نتطلع إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه

المواطن - الرياض

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، السعوديين بذكرى اليوم الوطني الـ88.

وكتب الملك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “الحمد لله الذي مَنَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين”.

وتابع: “نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه”.

وفي وقت سابق اليوم، ومناسبة اليوم الوطني الذي يوافق يوم غد الأحد 13/ 1/ 1440هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14/ 1/ 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م.