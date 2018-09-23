الملك مغردًا: نتطلع إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه

الملك مغردًا: نتطلع إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه

2018/09/23
الساعة 8:18 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
1740
0
طباعة
المواطن - الرياض

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، السعوديين بذكرى اليوم الوطني الـ88.

وكتب الملك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “الحمد لله الذي مَنَّ على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين”.

وتابع: “نتطلع مع ذكرى يومنا الوطني المجيد إلى مزيد من الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار للوطن وشعبه”.

وفي وقت سابق اليوم، ومناسبة اليوم الوطني الذي يوافق يوم غد الأحد 13/ 1/ 1440هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14/ 1/ 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :