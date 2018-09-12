الملك يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا

المواطن - واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو.

ونقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الخارجية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الجامبي مامادو تانقارا خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الجامبي، فيما أبدى المفدى تحياته لفخامته.

وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.

كما حضره، المستشار بمكتب الرئيس الجامبي لامين ساني، وسفير جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا.