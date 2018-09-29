ترامب يتصل بالملك لبحث العلاقات وجهود استقرار سوق النفط

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

كما تم خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي.