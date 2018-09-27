الملك يصل الرياض قادمًا من المدينة المنورة

الملك يصل الرياض قادمًا من المدينة المنورة

2018/09/27
الساعة 3:35 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية
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المواطن - واس

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرياض اليوم قادماً من المدينة المنورة.
وكان في استقباله – رعاه الله – عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

   

 


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