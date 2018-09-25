الملك يصل المدينة عبر قطار الحرمين للمرة الأولى بعد تدشينه رسميًا

المواطن - واس

وصل بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى المدينة المنورة اليوم الثلاثاء، قادمًا من جدة، مستقلًا قطار الحرمين السريع.

وكان في استقباله- رعاه الله- لدى وصوله محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

كما كان في استقبال الملك المفدى، الأمير سعود بن خالد بن الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمين منطقة المدينة المهندس محمد العمري، ووكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله القحطاني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي الشهراني، وأصحاب الفضيلة المشايخ وكبار المسؤولين.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد.

والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته ـ أيده الله ـ وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.