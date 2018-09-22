الملك يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالطائف
بناء على مقترح ولي العهد بعد زيارته للمحافظة

الملك يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالطائف

2018/09/22
الساعة 11:23 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

إثر الزيارة الكريمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحافظة الطائف، وبناءً على اقتراح سموه وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأجزل لهم الأجر والمثوبة؛ إنه سميع مجيب.


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