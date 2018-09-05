المملكة القابضة تبيع موفنبيك بـ٥٦٠ مليون فرنك سويسري

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المملكة القابضة اكتمال بيع فنادق ومنتجعات موفنبيك لمجموعة أكور للفنادق.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إنه في ٣ سبتمبر ٢٠١٨م، أعلنت شركة المملكة القابضة (KHC) بالتعاون مع شركائها، إكمالها بنجاح بيع فنادق ومنتجعات موفنبيك (MHR) إلى أكور للفنادق (AccorHotels)، (شركة المملكة القابضة هي أيضاً مستثمر في المجموعة) وتم الإعلان عن هذه الصفقة مسبقاً في ٣٠ أبريل ٢٠١٨م بعد توقيع العقود.

وأضاف البيان أن شركة المملكة للفنادق (أوروبا) ذ.م.م.، هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة، امتلكت حصة في حقوق المساهمين بقيمة ٣,٣٣٪، وذلك قبل إتمام الصفقة.

وأوضحت الشركة أنه تم إبرام الصفقة على أساس القيمة التجارية لفنادق ومنتجعات موفنبيك بمبلغ يقدر بـ ٥٦٠ مليون فرنك سويسري.